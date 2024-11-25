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На Одещині чоловік хотів потрапити за кордон, сховавшись під причепом вантажівки

Водій вантажівки “Renault” просив за свої послуги 5 тисяч доларів.

В Одеській області прикордонники викрили організатора ще однієї схеми незаконного перетину кордону, повідомили у Держприкордонслужбі.

39-річний мешканець прикордоння намагався перевезти “пасажира” до Молдови у вантажівці “Renault”, сховавши його у ніші під контейнером причепа. 

Далекобійник посадив попутника на балку під причепом і поїхав до пункту пропуску “Табаки”. “Квиток” за кордон водій оцінив у 5 тисяч доларів США, з яких 2 тисячі доларів отримав як завдаток. 

Під час обшуку транспортного засобу ці кошти знайшли та вилучили.

Відносно фігуранта відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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