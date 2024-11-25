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Генштаб: уночі Сили оборони завдали ударів по низці важливих об’єктів у Росії

Підтверджено успішне враження у Калузькій області. 

Генштаб: уночі Сили оборони завдали ударів по низці важливих об’єктів у Росії
Фото: Генштаб у Facebook

У ніч на 25 листопада Сили оборони вдарили по російських об'єктах у різних областях. 

Операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та інші складові Сили оборони. Про це повідомили в Генштабі.

"Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області", – йдеться у повідомленні. 

Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюють.

У Курській області сьогодні заявляли про масову атаку ATCAMS, писав волонтер Сергій Стерненко в Telegram. ASTRA пише, що там пошкоджено військовий аеродром, поранені двоє російський військових. 

Удари по Росії

Минулого тижня США нарешті дозволили Силам оборони задавати далекобійних ударів по російських військових об'єктах. За даними РБК-Україна і Юрія Бутусова, у ніч на 19 листопада Україна вперше вдарила ракетами ATCAMS по російській території – по об'єкту в Брянській області. 

До цього дозволу Україна могла бити по російській території лише озброєння власного виробництва – переважно дронами. Власних спроможностей не вистачало, тож українці місяцями закликали партнерів погодити застосування їхньої зброї. 

За даними Wall Street Journal, на рішення президента США Джо Байдена вплинула відправка до Росії військ Північної Кореї.

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