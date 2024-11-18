Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР

На рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити далекобійним озброєнням по російській території стала участь у війні військових КНДР, пише Wall Street Journal із посиланням на анонімних співрозмовників серед посадовців.
Початковими цілями можуть стати позиції росіян у Курській області, де перебуває близько 10 000 корейських військових. Вважається, що удари системи ATACMS будуть ефективнішими, ніж далекобійні українські дрони, якими до цього часу завдавала ударів Україна.
Деякі західні посадовці вважають, що цей дозвіл навряд докорінно змінить війну, оскільки Росія і надалі може переміщати своє озброєння за межі досяжності ракет, як вона вже робила раніше. Аналітик Institute for the Study of War Джордж Баррос вважає, що для значного ефекту дозвіл на удари має стосуватися не лише Курської області.
Журналісти вважають, що зміна політики адміністрації Байдена є частиною спроб дати Україні все, що можливо, до 20 січня, коли Білий дім займе переможець виборів Дональд Трамп. Рішення відбулося через тиждень після того, як адміністрація вирішила вперше дозволити американським оборонним підрядникам прийти в Україну, щоб допомогти у ремонті західної зброї та літаків.
Адміністрація також намагається доставити в Україну зброю на суму понад 7 мільярдів доларів до того, як Байден залишить посаду, побоюючись, що нова адміністрація обмежить поставки зброї Україні.
Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії
- Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP.
- Київ тривалий час закликав партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це рішення потрібно для захисту, а не для нападу: ці удари могли б знищити російські літаки та установки, з яких ворог обстрілює цивільних на українській території. Окрім того, це допомогло б уникнути прориву окупантами, як це відбулося на Харківському напрямку.
- Однак партнери залишалися невблаганними, вбачаючи в цьому дозволі "ескалацію". Ще один аргументом на користь того, аби не дозволяти Україні завдати далекобійних ударів, в Вашингтоні називали те, що росіяни перетягли озброєння за межі досяжності поставленого українцям озброєння.
- Навесні цього року, за даними медіа, США все ж дали обмежений дозвіл на удари по російській території. Це стосувалося лише тієї території Росії, що межує з українською північчю і де ворог готував новий наступ.
- Позиції країн щодо далекобійних ударів розділилися. Фінляндія та Швеція дозволили Україні бити своєю зброєю по російській території.
- Натомість проти виступили США, Італія, Німеччина. Остання досі відмовляє Україні у поставці крилатих ракет великої дальності Taurus.
- Уряд Бельгії заявив, що передані країною винищувачі F-16 Україна повинна використовувати лише на власній території.
- Президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- 19 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- 17 листопада ряд американських медіа повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- У своєму зверненні у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Плану перемоги є "далекобійність для нашої армії" і додав, що "удари не наносяться словами. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе".
- Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами.
- У Брюсселі на полях саміту міністрів закордонних справ сьогодні пролунали перші коментарі щодо дозволу. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп назвав рішення США дуже важливим. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі журналістам сказала, що рішення США не означає зміни західної політики.