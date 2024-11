Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР

На рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити далекобійним озброєнням по російській території стала участь у війні військових КНДР, пише Wall Street Journal із посиланням на анонімних співрозмовників серед посадовців.

Початковими цілями можуть стати позиції росіян у Курській області, де перебуває близько 10 000 корейських військових. Вважається, що удари системи ATACMS будуть ефективнішими, ніж далекобійні українські дрони, якими до цього часу завдавала ударів Україна.

Деякі західні посадовці вважають, що цей дозвіл навряд докорінно змінить війну, оскільки Росія і надалі може переміщати своє озброєння за межі досяжності ракет, як вона вже робила раніше. Аналітик Institute for the Study of War Джордж Баррос вважає, що для значного ефекту дозвіл на удари має стосуватися не лише Курської області.

Журналісти вважають, що зміна політики адміністрації Байдена є частиною спроб дати Україні все, що можливо, до 20 січня, коли Білий дім займе переможець виборів Дональд Трамп. Рішення відбулося через тиждень після того, як адміністрація вирішила вперше дозволити американським оборонним підрядникам прийти в Україну, щоб допомогти у ремонті західної зброї та літаків.

Адміністрація також намагається доставити в Україну зброю на суму понад 7 мільярдів доларів до того, як Байден залишить посаду, побоюючись, що нова адміністрація обмежить поставки зброї Україні.

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії