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Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times

Рішення було прийнято перед візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Фото: mil.in.ua

Президент США Джо Байден вирішив надати Україну американські ракети великої дальності ATACMS з касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

Рішення було прийнято перед візитом президента України Володимира Зеленського до США цього тижня, але адміністрація Байдена вирішила не оголошувати про це публічно. Це було зроблено, аби уникнути “злиття” інформації росіянам, спонукаючи їх відсунути свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Ракети мають радіус дії до 300 кілометрів, що дозволяє Києву вражати окупантів на більшій відстані, ніж вони могли досягти раніше.

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США надішлють невелику кількість ракет найближчим часом.

Україна вже давно просить Сполучені Штати про ATACMS, включно з унітарною боєголовкою. До цього часу США утримувалися − частково через побоювання, що постачання Києву зброї може призвести до ескалації конфлікту, а частково через те, що Пентагон хвилювався, що ракет не вистачить для майбутніх потреб американців.

Нагадаємо, президент Зеленський під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні заявив, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час. Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України: "Буде так само, як із F-16". 

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