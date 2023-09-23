Упродовж суботи ворог 5 разів обстрілював Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та безпілотників. Унаслідок атак є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Першотравневій громаді здетонував ворожий боєприпас, постраждав 12-річний хлопчик. Він у важкому стані в лікарні. Від обстрілів пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Також росіяни двічі вдарили і по Нікополю та поранили 37-річного чоловіка. Його стан задовільний. Пошкоджені будівлі магазинів, аптека та кавʼярня, 3 багатоповерхівки та 4 авто.

Окупанти гатили і по Марганецькій громаді. Сталися пожежі, але їх загасили. Пошкоджені 2 житлових і дачний будинки, фермерське господарство, сільський будинок культури, господарча споруда та лінія електропередачі. В інших громадах області обстрілів не зафіксовано.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 23 вересня над Дніпропетровщиною сили ППО збили 12 “Шахедів”. Уламки дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.