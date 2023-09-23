Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог п’ять разів за день бив по Нікопольщині, важко поранена дитина

Також травмований 47-річний чоловік.

Ворог п’ять разів за день бив по Нікопольщині, важко поранена дитина
Фото: Сергій Лисак

Упродовж суботи ворог 5 разів обстрілював Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та безпілотників. Унаслідок атак є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Першотравневій громаді здетонував ворожий боєприпас, постраждав 12-річний хлопчик. Він у важкому стані в лікарні. Від обстрілів пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Також росіяни двічі вдарили і по Нікополю та поранили 37-річного чоловіка. Його стан задовільний. Пошкоджені будівлі магазинів, аптека та кавʼярня, 3 багатоповерхівки та 4 авто.

Окупанти гатили і по Марганецькій громаді. Сталися пожежі, але їх загасили. Пошкоджені 2 житлових і дачний будинки, фермерське господарство, сільський будинок культури, господарча споруда та лінія електропередачі. В інших громадах області обстрілів не зафіксовано.

Фото: Сергій Лисак

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, вночі 23 вересня над Дніпропетровщиною сили ППО збили 12 “Шахедів”. Уламки дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies