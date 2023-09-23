Кліщіївка, що знаходиться біля Бахмута, була звільнена 17 вересня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали відео, як звільняли Кліщіївку на Донеччині від російських окупантів.

Відео оприлюднене на каналі ГУР у Телеграмі.

"Звільняємо рідну землю! На відео — кадри боїв за звільнення нашої Кліщіївки! Хоробрі воїни 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 вересня вдень зʼявилися перші повідомлення про звільнення захисниками Кліщіївки Донецької області. Увечері ці дані підтвердив президент Володимир Зеленський. Бійці бригади Національної поліції "Лють" разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку. Цей населений пункт ворог захопив у січні 2023, зокрема силами "групи Вагнера".

Звільнення цього населеного пункту створило для Збройних сил України плацдарм, який дозволить розвивати подальший наступ.