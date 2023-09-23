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З початку повномасштабної війни 3 500 росіян призовного віку подали заявку на надання притулку у ФРН

Наразі статус біженця отримали 90 російських чоловіків.

З початку повномасштабної війни 3 500 росіян призовного віку подали заявку на надання притулку у ФРН
Фото: rnd.de

За інформацією Міністерства внутрішніх справ ФРН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 3 500 російських чоловіків призовного віку подали заявку на надання притулку в Німеччині.

Про це пишуть агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland та Радіо свобода.

Зазначається, що Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) вже ухвалило рішення щодо 1 500 заяв. У результаті близько 90 росіян, які ухилялися від мобілізації, отримали статус біженця.

Ще по 1 100 заявам було ухвалене рішення відповідно до Дублінської угоди. Вона полягає у тому, що за процес надання притулку відповідає держава Євросоюзу, через яку претендент на статус біженця вʼїхав на територію ЄС. Тому російські чоловіки, які прибули до Німеччини з інших країн ЄС, мали добровільно вирушити до цих країн або були переміщені до них.

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Нині суди ФРН виходять із того, що ухилення від мобілізації чи дезертирство не визнаються достатніми причинами отримання притулку. Лише в тому випадку, якщо тим, хто ухиляється від мобілізації, загрожує особливо суворе покарання, оскільки вони належать до групи людей, які зазнають дискримінації, це може вважатися причиною для отримання статусу біженця.

Кримінальне переслідування через ухилення від мобілізації може вважатися політичним переслідуванням, якщо претендент на статус біженця був зобовʼязаний брати участь у скоєнні воєнних злочинів. Війна в Україні підпадає під цю ухвалу, оскільки, за даними німецької влади, там відбуваються злочинні напади на мирних жителів.

Але надання притулку російським чоловікам, які ухиляються від мобілізації, досі не стало у ФРН звичною практикою, на відміну від надання притулку громадянам України, які мають спрощені правила прийому.

Консервативні політики Німеччини попереджають про небезпеку вʼїзду шпигунів та агентів російських спецслужб через зловживання статусом біженця. Тому внутрішні органи ФРН проводять додаткову перевірку безпеки щодо кожного претендента на притулок.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у 2022 році із Росії виїхали 1,3 млн людей. Переважно це молоді та освічені спеціалісти.

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