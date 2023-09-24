Окупанти за добу 11 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що переважно обстріли здійснювалися з артилерії та мінометів 82-120 мм калібру.

У Чернігівській області обстрілу зазнали: Карповичі Семенівської громади – 4 влучання, Прогрес – 10 влучань, Клюси Сновської громади – 3 влучання, село Гай Новгород-Сіверської громади – 5 влучань, Сеньківка Городнянської громади – 8 влучань, а також Мощенка – 5 влучань. Унаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку.

Крім того, у Сумській області окупанти завдавали ударів по Шосткинському району: Нікітське – 2 влучання, Середина-Буда – 14 влучань. Унаслідок обстрілів там сталося загоряння вуличного трансформатора. А також обстріляно Товстодубове – 10 влучань.

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

Нагадаємо, що протягом 23 вересня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.