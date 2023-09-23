Росіяни 21 раз обстрілювали Сумщину, є загиблий

Нагадаємо, вчора російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів .

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies