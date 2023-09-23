Росіяни 21 раз обстрілювали Сумщину, є загиблий

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів),
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець,
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи),
- Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів),
- Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади,
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи),
- Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів),
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи),
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
Нагадаємо, вчора російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів.