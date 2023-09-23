Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 21 раз обстрілювали Сумщину, є загиблий

Зафіксовано 101 вибух. 

Росіяни 21 раз обстрілювали Сумщину, є загиблий
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

  • Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів),
  • Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець,
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи),
  • Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів),
  • Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади,
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи),
  • Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів),
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи),
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, вчора російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies