Сили ППО знищили на Миколаївщині два ворожих дрони

Сьогодні сили ППО знищили у Миколаївській області два ворожі безпілотники "Орлан-10".

Про це повідомляє у Facebook ПК "Південь".

"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 вересня росіяни атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” із південно-східного напрямку. Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина. Сили ППО знищили 14 "Шахедів" ворога.