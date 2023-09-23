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У порту "Південний" пришвартувалися два судна, які йшли поза "зерновим коридором"

Ще одне судно наразі тримає курс на порт "Черноморськ".

У порту "Південний" пришвартувалися два судна, які йшли поза "зерновим коридором"
Фото: Мінінфраструктури

Два з трьох суден, які скористалися тимчасовими коридорами, встановленими Військово-морськими силами ЗСУ, досягли Чорноморських портів.

Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на ресурс MarineTraffic.

Наразі балкери YING HAO 01 і AZARA перебувають у порту "Південний". Балкер ENEIDA тримає курс на порт "Чорноморськ".

Це перші великотоннажні судна, які увійшли в порт "Південний", який фактично припинив роботу ще до закінчення "зернової угоди". Він не працює з 29 квітня, коли російська сторона у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі припинила включати судна, що прямують у порт.

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Учора повідомлялося, що три нових судна (Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA) рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією.

Першими суднами, які скористалися тимчасовим коридором, встановленим ВМС ЗСУ для цивільних суден, стали RESILENT AFRICA і AROYAT, на які було завантажено 20 тис. т агропродукції для країн Азії та Африки.

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