Запорізька АЕС залишається замінованою, – МАГАТЕ

На території Запорізької АЕС немає важкого озброєння, проте залишаються міни.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Під час обходу (території ЗАЕС – ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", – йдеться у повідомленні.

Експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 – в стані "гарячої" зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

"Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління", – зазначається у заяві.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС завершилось буріння 10 свердловин, які можуть надавати додаткову воду для охолодження зупинених реакторів. Підземні води мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС в червні поточного року.