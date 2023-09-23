Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія готує диверсії на кордоні з Харківщиною та Сумщиною, - ЦНС

На Білгородщину прибула навчальна рота 2-ї бригади спеціального призначення.

Росія готує диверсії на кордоні з Харківщиною та Сумщиною, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, у район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2-ї окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ. Їхнє завдання – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

"Тобто, фактично росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим їхнє пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - зазначають у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 29 серпня Командувач Об’єднаних Сил ЗС України, генерал Наєв заявляв, що не виключає проведення ворогом провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies