Росія готує диверсії на кордоні з Харківщиною та Сумщиною, - ЦНС

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, у район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2-ї окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ. Їхнє завдання – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

"Тобто, фактично росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим їхнє пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, що 29 серпня Командувач Об’єднаних Сил ЗС України, генерал Наєв заявляв, що не виключає проведення ворогом провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.