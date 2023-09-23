Українські війська прорвали важливий рубіж оборони окупантів біля Вербового на Запоріжжі, – Тарнавський

Генерал прогнозує ще більший прорив, який має статися після звільнення Токмака.

Генерал Олексій Тарнавський, який очолює контрнаступ України вздовж південної лінії фронту, каже, що його війська прорвали оборону ворога біля Вербового, повідомляє CNN.

«На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», — сказав Олександр Тарнавський старшому міжнародному кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену під час інтерв’ю в п’ятницю, хоча він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

«Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є)», — сказав він.

Останніми тижнями українські сили заявили, що дісталися «першої лінії» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів Москви вздовж південного фронту.

Призначені Росією “чиновники” в окупованому Запоріжжі представили іншу картину бойових дій. CNN не може перевірити звіти з поля бою жодної зі сторін. Проте аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України – зламати «сухопутний міст» Росії, який з’єднує утримувану нею територію на сході з анексованим Кримом.

Тарнавський вважає, що великим проривом контрнаступу стане взяття Токмака, стратегічного центра для Росії.

Раніше цього тижня CNN повідомило, що українські сили все ще перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака, намагаючись прорвати численні шари російської оборони.

«Я вірю, що так [буде великий прорив]. Я думаю, що це буде після Токмака. На даний момент (росіяни) покладаються на глибину своєї лінії оборони… Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів», — сказав Тарнавський.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що українська армія деокупує Бахмут і ще два ключові міста. Глава держави відмовився називати ці міста, але запевнив, що у командування є “дуже докладний план”.