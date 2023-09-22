Зеленський: ми деокупуємо Бахмут і ще два міста

Глава держави відмовився називати ці міста, але запевнив, що у командування є “дуже докладний план”.

Президент України Володимир Зеленський у четвер під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні пообіцяв звільнити Бахмут та два інших ключових українських міста від російської окупації, повідомляє CNN.

“Ми деокупуємо Бахмут, – сказав Зеленський. – Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. У нас є план. Дуже, дуже докладний план”.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Зазначимо, нещодавно українські захисники звільнили Андріївку та Кліщіївку – два населені пункти на південному фланзі Бахмуту. За даними ISW, тепер ЗСУ отримали можливість для прориву російської оборони на цьому напрямку.