За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 274950 (+480) осіб

танків - 4644 (+6)

бойових броньованих машин - 8891 (+8)

артилерійських систем - 6177 (+40)

РСЗВ - 785 (+4)

засоби ППО - 528 (+0)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4858 (+8)

крилаті ракети - 1517 (+38)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20)

спеціальна техніка - 912 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, російське медіа "Важные истории" та Conflict Intelligence Team – група блогерів із РФ, що позиціонують себе як незалежних – опублікували дослідження щодо тривалості життя мобілізованих росіян після отримання повістки.

Виявилося, що в кожного пʼятого мобілізованого ця тривалість складає менше двох місяців. До таких висновків дійшли на основі відкритих даних.

Росія втрати своєї армії приховує.