За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 274950 (+480) осіб
- танків - 4644 (+6)
- бойових броньованих машин - 8891 (+8)
- артилерійських систем - 6177 (+40)
- РСЗВ - 785 (+4)
- засоби ППО - 528 (+0)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4858 (+8)
- крилаті ракети - 1517 (+38)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20)
- спеціальна техніка - 912 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, російське медіа "Важные истории" та Conflict Intelligence Team – група блогерів із РФ, що позиціонують себе як незалежних – опублікували дослідження щодо тривалості життя мобілізованих росіян після отримання повістки.
Виявилося, що в кожного пʼятого мобілізованого ця тривалість складає менше двох місяців. До таких висновків дійшли на основі відкритих даних.
Росія втрати своєї армії приховує.