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За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 274950 (+480) осіб
  • танків - 4644 (+6)
  • бойових броньованих машин - 8891 (+8)
  • артилерійських систем - 6177 (+40)
  • РСЗВ - 785 (+4)
  • засоби ППО - 528 (+0)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4858 (+8)
  • крилаті ракети - 1517 (+38)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20)
  • спеціальна техніка - 912 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, російське медіа "Важные истории" та Conflict Intelligence Team – група блогерів із РФ, що позиціонують себе як незалежних – опублікували дослідження щодо тривалості життя мобілізованих росіян після отримання повістки.

Виявилося, що в кожного пʼятого мобілізованого ця тривалість складає менше двох місяців. До таких висновків дійшли на основі відкритих даних.

Росія втрати своєї армії приховує.

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