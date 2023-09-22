Окупанти знову заявили про атаку безпілотників на Крим і Краснодарський край

Міноборони РФ традиційно заявило, що ППО нібито їх знищило.

Російські окупанти заявили, що нібито збили українські безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram

Кажуть, що безпілотники були літакового типу.

Повідомляється, що ППО нібито знищила два "українські безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю".

Нагадаємо, вночі 21 вересня в багатьох районах Криму лунали вибухи. На півночі, заході та в центрі півострова були помічені безпілотники. Російське міністерство оборони традиційно заявило що атаку відбито і збито близько 20 безпілотників. Однак у СБУ повідомили, що українські сили вразили аеродром "Саки". Удари СБУ та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці ворога. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".

Росіяни також заявляли, що відбили атаку ракет на Крим. Вибухи вдень чули в районі аеродрому Бельбек.