Крим уночі масовано атакували безпілотники. Є влучання в аеродром. Росіяни брехали, що "все збили"

Уночі 21 вересня в багатьох районах Криму лунали вибухи. На півночі, заході та в центрі Криму були помічені безпілотники, повідомляє проєкт Радіо Своборда "Крим Реалії".

Російське міністерство оборони традиційно стверджує, що атаку відбито. Стверджує, що збито 19 безпілотників.

За оновленими даними від джерел LB.ua у Службі безпеки, українські сили вразили аеродром "Саки". Удари СБУ та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".

Учора росіяни теж заявляли, що відбили атаку ракет на Крим. Вибухи вдень чули в районі аеродрому Бельбек.

Згодом СтратКому ЗСУ повідомив, що вранці Сили оборони України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя. Джерела LB.ua серед Сил оборони додали, що влучання по військовій базі спільно провели СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ.

Уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які були на цій базі.