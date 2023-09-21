У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню і будинки, є поранені

Станом на 9 відомо про трьох постраждалих.

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню, житлові будинки та підприємство, авто і господарчі споруди. Станом на 9 ранку кількість постраждалих зросла до трьох, повідомили в ОВА.

За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств області, пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу.

"Зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу, без постраждалих та пошкоджень. У декількох громадах пошкоджені приватні будинки та автомобілі", – повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

Він закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

До оновлення інформації про трьох постраждалих, у Офісі генпрокурора писали, постраждав один чоловік – у нього осколкові поранення ніг. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про двох постраждалих.

Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки падіння уламків

Фото: Поліція Київської області в Facebook

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога.

Сьогодні вранці російська армія випустила ракети по українцях у дві хвилі. Під час першої, що почалася близько пʼятої ранку, ракети запустили трьома групами. Є влучання і пошкодження внаслідок падіння уламків у Рівному, Черкасах, Києві та області, Львівській, Хмельницькій областях.

У Черкасах пошкоджено готель. Поранені 10 людей. У Києві поранені семеро, зокрема дитина. У Харкові – двоє.

Крім ракетних ударів, ворог бив по Херсону. Загинули двоє, є поранені.