Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА

Люди не постраждали.

Сьогодні близько 6:25 ранку ворог тричі вдарив ракетами по території Дрогобича. Зафіксовано два влучання по промисловому об’єкту.

Про це повідомляє у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок влучання загорівся цех підприємства, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, зранку 21 вересня Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. Інформація уточнюється.