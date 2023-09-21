Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА

Люди не постраждали.

Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Фото: facebook

Сьогодні близько 6:25 ранку ворог тричі вдарив ракетами по території Дрогобича. Зафіксовано два влучання по промисловому об’єкту.

Про це повідомляє у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок влучання загорівся цех підприємства, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, зранку 21 вересня Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. Інформація уточнюється. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies