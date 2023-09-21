Уночі та вранці ворог вдарив по Херсону. Є загиблі і поранені (оновлено)

Російська армія близько 3:40 вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Потім, близько сьомої ранку, ворог знову вдарив по місту. Внаслідок другого обстрілу загинула 81-річна жінка, повідомили в ОВА.

Внаслідок першого обстрілу загинули двоє мирних жителів. За уточненими даними, це двоє чоловіків віком 29 і 41 років, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Вони збули всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти.

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", – написав він.

У Офісі генпрокурора згодом уточнили, що ворог бив артилерією.

Нагадаємо, що росіяни посилили обстріли прибережних районів Херсонської області. Тільки за вчорашній день окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб.