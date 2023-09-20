РФ посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини, - ОВА

З початку дня окупанти скинули на населені пункти щонайменше девʼять керованих авіабомб.

Російська армія посилила авіаційні удари по прибережних громадах Херсонської області.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини. Тільки з початку цього дня окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб”, - йдеться в дописі.

Посадовець зауважив, що під обстріли потрапили села Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка.

Прокудін закликав мешканців розташованих уздовж Дніпра міст та громад не нехтувати сигналами повітряної тривоги, ходити до укриттів та не виходити без нагальної потреби з будинків.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія здійснила 118 обстрілів Херсонської області. Є влучання у будівлі медичних та навчального закладів.