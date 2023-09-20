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​Росіяни атакували дронами знімальну групу шведських журналістів у Запорізькій області

Речник українського МЗС назвав це ще одним воєнним злочином Росії проти журналістів.

​Росіяни атакували дронами знімальну групу шведських журналістів у Запорізькій області
Фото: X/Oleg Nikolenko

У Запорізькій області росіяни атакували напередодні, 19 вересня, авто знімальної групи шведських журналістів із каналу TV4.

Як ідеться на сайті каналу, репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек перебували на завданні, коли ударний дрон влучив у їхнє авто. Поранення отримав лише українських продюсер Олександр Павлов, а також двоє правоохоронців. Було знищене авто і знімальна техніка.

Потерпілі зазначили, що атака була цілеспрямованою. На інцидент відреагував і шведський прем'єр Ульф Крістерссон.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Х написав, що відомство рішуче засуджує напад російських безпілотників на знімальну групу TV4.

Ніколенко зазначив, що на всіх були чіткі позначки PRESS. "Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів", - додав речник МЗС.

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Нагадаємо, цьогоріч влітку у Донецькій області загинув фотокореспондент агентства АСС, відеооператор, солдат Максим “Марвел” Шварцман. Під Бахмутом був поранений журналіст агентства AFP. А телеканал Deutsche Welle повідомив про поранення їхнього оператора російськими касетними боєприпасами на Донеччині.

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