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На Одещині посадовця лісового господарства підозрюють у незаконній порубці лісу Національного парку на 79 млн грн

Підозрюваний у 2023 році незаконно видав лісорубні квитки.

На Одещині посадовця лісового господарства підозрюють у незаконній порубці лісу Національного парку на 79 млн грн
Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовцю філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на території Національного парку на 79 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний у 2023 році незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду. Спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства.

У такий спосіб на території лісництва філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» зрубано понад 500 дерев різних порід та діаметрів. Збитки довкіллю оцінено в 79 млн гривень.

До суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. 

У липні та серпні 2023 року за позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

Нагадаємо, на Закарпатті двох керівників лісових підприємств підозрюють у видачі незаконних дозволів на рубку лісу зі збитками 3,5 млн грн. Їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень.

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