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На Львівщині затримали двох працівників ТЦК, які били, морили голодом і незаконно утримували чоловіка декілька днів

Таким чином представники ТЦК намагались змусити чоловіка пройти військово-лікарську комісію.

На Львівщині затримали двох працівників ТЦК, які били, морили голодом і незаконно утримували чоловіка декілька днів
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало двох працівників військкомату Самбору на Львівщині, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка. 

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день.

 

ДБР розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження.

Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Нагадаємо, влітку ДБР заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики. Згодом обласного комісара взяли під варту.

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