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На Рівненщині взяли під варту обласного комісара, який знущався з підлеглого

У разі доведення вини обласному йому загрожуватиме від 9 до 12 років позбавлення волі.

На Рівненщині суд відправив під варту без права внесення застави обласного комісара, якого підозрюють у побитті підлеглого.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Керівникові Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінують перевищення влади чи службових повноважень, вчинених  в умовах воєнного стану (ч. 2 ст.28 ч.5 ст.426-1 КК України).

За версією слідства, підозрюваний завдав підлеглому декілька ударів битою та принижував за те, що той хотів повідомити правоохоронців про злочинну діяльність своїх "шефів". При цьому колега військкома із районного ТЦК знімав усе на відео. 

Якщо вину доведуть, військкому загрожуватиме від 9 до 12 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Того ж дня суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника одеського військкомату Євгена Борисова та членів його сім’ї. Днями Борисова затримали у Києві після того, як він отримав підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Ексвоєнком намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

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