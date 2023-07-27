Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника одеського воєнкома Євгена Борисова та членів його сім’ї.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У перелік потрапили:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки загальною площею понад 420 кв м та дві квартири і 1/3 квартири - усі в Одесі;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

У ДБР додали, що родичі Борисова спробували вивезти частину майна за кордон. Зокрема, у пункті пропуску «Паланка - Маяки - Удобне» зупинили їхнє Porsche Macan GTS, зареєстроване на невістку ексвоєнкома. Авто проходить речовим доказом у справі щодо Борисова.

Фото: ДБР

Слідство має підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Наразі Porsche вилучили.

Нагадаємо, відповідно до розслідування УП, родина колишнього начальника одеського військкомату Євгена Борисова, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов у телефонній розмові журналістам спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

Опісля Президент Зеленський розпорядився звільнити одеського воєнкома і перевірити усіх очільників військкоматів.

Днями Борисова затримали у Києві після того, як він отримав підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Ексвоєнком намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.