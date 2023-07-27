Україна отримала $1,5 млрд під гарантії від Японії

Кошти надано через механізм Цільового фонду Світового банку.

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Україна отримала 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

“До державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів США пільгового фінансування. Кошти позики надаються під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку”, − зазначено у повідомленні.

Кошти спрямують на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту українців.

Очікується, що цьогоріч уряд Японії надасть Києву ще 2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки аналогічно через Світовий банк.

Нагадаємо, Японія надасть Україні $5 млн для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Гроші розподілятимуться через міжнародні організації.