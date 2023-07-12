Японія надасть Україні систему виявлення безпілотників

Кішіда також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні.

Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги в умовах військової агресії Росії.

Про це заявив у середу, 12 липня, під час виступу на саміті НАТО прем'єр-міністр Фуміо Кішіда, інформує Nippon.com.

У промові Кішіда зазначив, що міжнародна спільнота перебуває на історичному повороті. Посилаючись на угоду Групи семи на травневому саміті під головуванням Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення вільного та відкритого міжнародного порядку.

Японський лідер також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв’язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовився про зустріч з президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі.