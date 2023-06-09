Японія надасть Україні $5 млн для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС

Японія готова надати екстрену гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС та повені, яку це спричинило.

Про це заявив у п'ятницю генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, пише The Guardian.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському.

Reuters повідомляє, що допомога становитиме близько 5 мільйонів доларів та розподілятиметься через міжнародні організації.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 22,5 млн гривень (приблизно 608 тис. доларів) грошової допомоги для допомоги постраждалим від підриву. Гроші отримають понад тисяча домогосподарств, які постраждали від повені.

СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів.