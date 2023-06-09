​На 13-й зустрічі у форматі “Рамштайн” обговорюватимуть створення “коаліції винищувачів”

16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомив на брифінгу бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів".

Глава Міноборони США Ллойд Остін 15 червня має зустрітися з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі у Європі.

Нагадаємо, Міністерство оборони США може вже сьогодні оголосити довготерміновий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Його вартість оцінюється приблизно в 2 млрд доларів. Кошти, які будуть виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk і двох типів передових ракет ППО Patriot.