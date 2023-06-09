Минулої доби, 8 червня, російські окупанти завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Протягом четверга ворог неодноразово обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення тривають бої. Найгарячіше – на Куп'янському напрямку.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 7 червня російські окупаційні війська обстрілювали ракетами С-300 Харківську область.Були зафіксовані влучання у Чугуївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.