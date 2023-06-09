Рівень води на Херсонщині впав на 13 сантиметрів

За минулу добу, 8 червня, рівень води у Херсонській області впав на 13 сантиметрів.

Про це в Telegram повідомила заступниця голови ОВА Ольга Малярчук.

“Рівень води 5,50. За добу вода спала на 13 см”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері у річці Інгулець на Херсонщині спостерігалося підняття рівня води. Під загрозу підтоплення потрапили деякі населені пункти на межі Херсонщини та Миколаївщини. Президент Володимир Зеленський відвідав головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, яка затоплена.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 8 червня погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів.