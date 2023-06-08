Зловмисники створили фейкову сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Про це Лисак повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

За його словами, також були створені "фейкові сторінки ряду очільників ОВА".

"путіністи хочуть посіяти паніку серед українців. Не вийде! Ми добре знайомі з інформаційною гігієною. Забанимо в мережі. Знищимо на полі бою!", - наголосив очільник Дніпропетровщини.

Він додав поради, як поскаржитися на фейкову сторінку, аби її заблокували.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, торік зловмисники створили фейкову фейсбук-сторінку українського Міністерства оборони і поширювали звідти неправдиві повідомлення. А у твітері з'явилася фейкова сторінка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.