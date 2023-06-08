Третій день евакуації в Херсоні. Що зараз відбувається в місті

Тим часом на місце прибувають волонтери, привозять воду, їжу, човни, мотори та зарядні станції. І все це під обстріли з боку росіян.

У Херсоні третій день евакуюють місцевих мешканців з підтоплених районів. За останніми даними МВС, у районі Корабель підтоплено понад 1 800 будинків. Кількість води все ще збільшується , хоч уже й повільніше.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Яка зараз ситуація в Херсоні

Поки волонтери на човнах допомагали людям вибиратися із затоплених місць, окупанти обстріляли район Корабел, де якраз було велике скупчення волонтерів і місцевих.

"Всі стояли якраз біля води і в той момент прилетів снаряд. Пощастило, що вода, і була хвиля (а не розлетілися уламки - ред.). Згодом ще 5 прильотів було. Ми деякий час переховувались, але продовжили роботу. Потім я забрала двох старших людей і відвезла, куди їм потрібно було, то залишилася перечекати вже в іншому районі, бо там далі ще "гради" пішли", - розповідає LB.ua Зоряна Стельмах, яка разом з благодійною організацією "CASERS" допомагає евакуювати херсонців.

Люди, яких вони вивозили, в основному попрямували до своїх близьких, що живуть у районах Херсону, які не постраждали, каже волонтерка. Вони планують чекати, коли вода зійде і можна буде повертатися додому.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Деякі люди просять повернути їх до берегів, бо щось або забули з речей, або тварин не взяли, або магазин свій хочуть рятувати, товар", - додає Зоряна.

Людей маломобільних або тих, які потребують медичної допомоги, евакуюють до лікарень. Для інших в місті працюють пункти, де можна зупинитися.

Не зважаючи на підтоплення, в тій частині міста, що не постраждала, продовжують працювати магазини, аптеки, заправки. Також є світло, вода.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Там, де повністю затоплено, звісно, світла немає. А в інших районах Херсону все ок. Нам от місцевий волонтер дав квартиру в користування, і там усе працює, хоча це неподалік від Дніпра", - розповідає Зоряна.

На освітній процес підтоплення не вплинуло, сказали нам у міському відділі освіти, адже діти нині на канікулах, а до того навчалися повністю дистанційно. Втім, як розповіла LB.ua начальниця відділу Наталя Журженко, від підтоплення в місті постраждали чотири школи, 7 садочків, 2 училища і 2 позашкільних заклади.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Яка ситуація з порятунком тварин

Оголошені десятками волонтерських груп збори для допомоги тваринам закривалися ці дні за лічені години. Рахунки йшли на мільйони. Допомога надходить не лише фінансова, а й у вигляді корму, прихистку. "Дуже-дуже багато людей відгукуються з приводу прихистку тварин, навіть сільськогосподарських та диких. Волонтерів на місці дуже багато і вчорашні [врятовані] тварини поїхали з ними до притулку", - розповіли LB.ua в організації Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Команда волонтерів відзвітувала за першу добу роботи в Херсоні. Так, рятувальники здійснили 12 виїздів на моторних човнах, врятували вдалося шість дорослих собак і п'ятьох цуценят, вісім курей, півня та одиноку мишу, яка рятувалася від води, чіпляючись за кущ.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: facebook/Олександр Тодорчук Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Від організації UAnimals в Херсоні працює три команди евакуації.

"Ми співпрацюємо з притулком "Шанс". Волонтери вивозять тварин по запитах, які ми отримуємо від людей, і везуть їх у притулок", - розповіла нам Ольга Чевганюк, коопераційна директорка організації.

Біля притулку працює також їхня мобільна ветеринарна бригада. Там тварин оглядаю, надають допомогу і далі розвозять по притулках в інших областях України.

"Поки що домівок вистачає, але ми закликаємо людей брати тварин додому, бо чим більше тварин будуть забирати, тим більше ми зможемо евакуювати із зони бойових дій", - наголошує Ольга.

Крім того, UAnimals проводять роздачу кормів для тих, хто цього потребує. Адреса і контакти тут.

За словами засновника організації Олександра Тодорчука, лише за вчорашній день вдалось евакуювати понад 100 собак, 150 котів, а ще корів, курей та індика. Та порятунок продовжується. Ольга тільки зазначає, що бракує металевих човнів, тому якщо маєте можливість допомогти з цим - зв’яжіться з організацією в соцмережах.

Фото: facebook/Олександр Тодорчук

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: facebook/Олександр Тодорчук

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG