Головне за ніч та ранок. Четвер, 8 червня

Станом на ранок четверга, 8 червня, в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований.

Середній рівень підтоплення в області – 5,61 м. Допомога мешканцям триває.

"Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація", – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчаосвих пунктах допомоги люди забезпечені необхідним.

На лівому березі ситуація надвзичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС близько 20 тисяч жителів із прилеглих районів потребують переселення, повідомив на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Затоплення не лише загрожує людям, будинкам і домогосподарствам, а й створює додаткові ризики для безпеки Запорізької АЕС і навколо неї, а також значно ускладнює водопостачання на півдні України, зокрема в Криму. "Це ще більше впливає на стабільності національного енергопостачання, загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці", - додав представник Держдепартаменту.

Німеччина звинуватила Росію в руйнуванні Каховської ГЕС та долучилась до союзників по НАТО, які назвали це воєнним злочином, пише Bloomberg.

"Це кришталево чистий воєнний злочин. Це неймовірний акт насильства та руйнування, на який, я думав, навіть Путін нездатний", – сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус репортерам під час візиту до Мумбаї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також прямо звинуватив Росію в атаці, заявивши, що Москва зруйнувала дамбу, щоб зупинити довгоочікуваний контрнаступ України, спрямований на повернення територій від загарбницьких сил Путіна. Він сказав, що цей інцидент був лише останнім із "багатьох, багатьох злочинів, які ми бачили в Україні і які були скоєні російськими солдатами".

Інші союзники, включно США, все ще оцінюють, хто несе відповідальність, але схиляються до Росії, заявив у вівторок західний посадовець у спілкуванні з журналістами. Аналітики кажуть, що Москва могла отримати найбільшу вигоду у військовому плані, оскільки повінь заболочила б потенційний шлях для атаки українських військ, зробивши його непрохідним.

У Білому домі на брифінгу 7 червня спікерка Карін Жан-Пʼєр зазначила, що "США все ще вивчають, що трапилось. "Але, ви знаєте, Росія – ця дамба була під контролем Росії, і вони вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби сталося 30 бойових зіткнень.

Противник завдав п'ятьох ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, девʼять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пʼять складів боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів, 18 танків, 16 бронемашин і 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 760 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Ексгенсек НАТО Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни Альянсу можуть захотіти розмістити війська в Україні. Це може статись, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.

“Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує явна ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я б не виключав можливості того, що Польща ще сильніше залучиться до цього контексту на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі”, - сказав Расмуссен.

Він вважає, що для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

“Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти і створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польських почуттів, поляки відчувають, що Західна Європа занадто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності”, - наголосив Расмуссен.

Докладніше – в нашій новині.

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