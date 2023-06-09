Учора Збройні сили знищили понад 1 000 російських загарбників і 10 танків

Учора Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів, 10 танків, 4 засоби ППО та багато іншої військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 213 770 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 502 (+2).
Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.