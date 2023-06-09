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Учора Збройні сили знищили понад 1 000 російських загарбників і 10 танків

Минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення на сході.

Учора Збройні сили знищили понад 1 000 російських загарбників і 10 танків
Фото: EPA/UPG

Учора Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів, 10 танків, 4 засоби ППО та багато іншої військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 213 770 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 901 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
  • РСЗВ – 599 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

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