Учора Збройні сили знищили понад 1 000 російських загарбників і 10 танків

Учора Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів, 10 танків, 4 засоби ППО та багато іншої військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 213 770 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,

артилерійських систем – 3 702 (+34) од,

РСЗВ – 599 (+4) од,

засоби ППО ‒ 359 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),

крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.