На Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За один виліт українські захисники знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами.
“Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги”, - уточнив Федоров.
Нагадаємо, українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.