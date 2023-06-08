На Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За один виліт українські захисники знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами.

“Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги”, - уточнив Федоров.

Нагадаємо, українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.