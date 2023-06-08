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Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини чоловік отримав поранення

Поранений лікуватиметься амбулаторно після надання йому допомоги. 

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини чоловік отримав поранення
Фото: Сергій Лисак

За день 8 червня російські окупанти п’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область, використавши понад 60 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстрілювали Марганецьку громаду та Нікополь з важкої артилерії.

У Нікополі поранений 30-річний чоловік, котрий лікуватиметься амбулаторно після надання йому допомоги. 

Також обстрілом пошкоджені склад магазину, адмінбудівля та готель, 4 п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач. 

Фото: Сергій Лисак

Наразі наслідки атак уточнюють, рятувальники обстежують територію.

Нагадаємо, 8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл  Бериславського району Херсонщини. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один житель травмований.

За попередніми даними, загарбники атакували населений пункт керованими авіабомбами.

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