Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини чоловік отримав поранення

Поранений лікуватиметься амбулаторно після надання йому допомоги.

За день 8 червня російські окупанти п’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область, використавши понад 60 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстрілювали Марганецьку громаду та Нікополь з важкої артилерії.

У Нікополі поранений 30-річний чоловік, котрий лікуватиметься амбулаторно після надання йому допомоги.

Також обстрілом пошкоджені склад магазину, адмінбудівля та готель, 4 п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Наразі наслідки атак уточнюють, рятувальники обстежують територію.

Нагадаємо, 8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району Херсонщини. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один житель травмований.

За попередніми даними, загарбники атакували населений пункт керованими авіабомбами.