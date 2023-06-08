Українські військові закінчили навчання у Швеції на БМП CV90

Бійці української армії закінчили навчання на БМП CV90, яке проходило у Швеції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

“Протягом весни збройні сили Швеції провели інструктаж українських військових щодо використання CV90”, - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Швеції додали, що українські військові повернулися захищати свою країну.

During the spring, the Swedish Armed Forces 🇸🇪 has instructed Ukrainian soldiers 🇺🇦 on the use of CV90. They have now returned to defend their country. @DefenceU #svfm #Ukraine https://t.co/3KVzh5W1oI — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) June 8, 2023

Нагадаємо, про постачання CV-90 міністр оборони України Олексій Резніков говорив зі шведським колегою Полом Йонсоном під час візиту шведської делегації у травні.

CV-90 – розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Виробляється з 1990-х років у різних модифікаціях. "Мілітарний" писав, що Україна, найбільш імовірно, отримає ту модифікацію, яка в основному перебуває на озброєнні в Швеції – CV9040.

CV90 (Combat Vehicle 90) перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Їх обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.