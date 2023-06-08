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Українські військові закінчили навчання у Швеції на БМП CV90

Українські військові повернулися захищати свою країну.

Українські військові закінчили навчання у Швеції на БМП CV90
Фото: Swedish Armed Forces

Бійці української армії закінчили навчання на БМП CV90, яке проходило у Швеції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

“Протягом весни збройні сили Швеції провели інструктаж українських військових щодо використання CV90”, - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони Швеції додали, що українські військові повернулися захищати свою країну.

Нагадаємо, про постачання CV-90 міністр оборони України Олексій Резніков говорив зі шведським колегою Полом Йонсоном під час візиту шведської делегації у травні. 

CV-90 – розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Виробляється з 1990-х років у різних модифікаціях. "Мілітарний" писав, що Україна, найбільш імовірно, отримає ту модифікацію, яка в основному перебуває на озброєнні в Швеції – CV9040. 

CV90 (Combat Vehicle 90) перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Їх обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.

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