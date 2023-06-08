Литва вступила у справу України проти Росії про військові злочини

Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про військові злочини, передає "РБК-Україна".

Як повідомила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська, відповідний дозвіл суд надав цього тижня.

"Ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, Тепер протягом місяця ми маємо надати їхні письмові пояснення", - сказала Добровольська.

Міністр зауважила, що війна Росії проти України триває, тож кількість епізодів, що спричинили розслідування проти РФ, зростає, як, наприклад, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це інколи дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб прямо зараз, адже мова йде не лише про воєнні злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру і природу", - зазначила Добровольська.

Відповідне клопотання Литва подала до суду ще торік.

Нагадаємо, у межах справи "Ukrgidroenergo, PAT v. Russia" Укргідроенерго додатково проінформувало Європейський суд із прав людини про руйнування Каховської ГЕС.

Раніше в Україну прибула група судово-медичної експертизи та розслідування з Нідерландів для розслідування воєнних злочинів. А минулого місяця відвідала Херсон команда Міжнародного кримінального суду. Фахівці МКС фіксували воєнні злочини Росії.