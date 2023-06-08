Укргідроенерго звернулося до ЄСПЛ щодо руйнування Росією Каховської ГЕС

У суді вже перебуває справа проти Росії про компенсацію збитків, завданих через війну.

У межах справи "Ukrgidroenergo, PAT v. Russia" Укргідроенерго додатково проінформувало Європейський суд із прав людини про руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія просить суд розглянути можливість визначити першочерговість розгляду відповідної справи у зв’язку з терористичними діями Росії.

"Варто відзначити, що організований підрив греблі, що є об’єктом критично-важливої соціальної інфраструктури, порушує Женевську конвенцію, зокрема, Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08 червня 1977 року, який встановив перелік об’єктів, які не можуть бути об’єктами нападу", - зазначили в Укргідроенерго.

Компанія заявила, що дії Росії також грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоров’я та майна цивільних, а також призвели до пошкодження та знищення майна Укргідроенерго, яке, за попередньою оцінкою, відновленню не підлягає.

Нагадаємо, торік влітку Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії. У позові наша держава звинувачує РФ у порушенні низки прав, зафіксованих у Європейській конвенції з прав людини. Згодом ЄСПЛ зобов'язав РФ поважати права військовополонених та надавати їм медичну допомогу.

Восени 2022 року Європейський суд прийняв до розгляду позов Укргідроенерго проти Росії про компенсацію збитків, завданих в результаті воєнної агресії проти України.