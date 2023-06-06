​До суду скерували справу адвокатів, яких піймали на підбурюванні до хабара в розмірі $300 тисяч

До суду скерували справу щодо двох адвокатів, яких викрили на підбурюванні до надання 300 тисяч доларів хабара начебто керівництву Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зловмисники у 2021 році, діючи за попередньою змовою між собою, запропонували українцю за грошову винагороду закрити провадження, яке стосувалося збуту під виглядом лікарських препаратів речовин, що не мають лікувальних властивостей та не зареєстровані на території України. Крім того, йшлося про те, аби повернути чотири дороговартісні авто: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover. Вони були арештовані в межах цього провадження.

"Адвокати нібито мали передати 300 тис. доларів США службовцям Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби, а також начальнику відділу та безпосередньо вищому керівництву Офісу Генерального прокурора, а за свою допомогу хотіли отримати 20 тис. доларів США", - нагадали у САП.

Щоб тримати гроші, адвокат неодноразово погрожували громадянину та підкреслювали: якщо не досягнути домовленості, то провадження й надалі будуть розслідувати, він отримає підозру, а рішення про арешт майна не буде скасовано. Однак їхній "клієнт" відмовився від домовленостей.

Наприкінці січня 2023 року адвокатам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

У САП зауважили, що це другий епізод цього злочину, а перший епізод уже перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд визнав винними співробітників Служби безпеки України у вимаганні хабара в розмірі $50 тис. та отриманні частини цих коштів і призначив їм покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Тим часом справу про 21 млн євро та 5,5 млн доларів США хабара для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.