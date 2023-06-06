Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
ГоловнаПраво

​До суду скерували справу адвокатів, яких піймали на підбурюванні до хабара в розмірі $300 тисяч

Вони мали передати гроші начебто керівництву Офісу Генерального прокурора.

​До суду скерували справу адвокатів, яких піймали на підбурюванні до хабара в розмірі $300 тисяч
Фото: З відкритих джерел

До суду скерували справу щодо двох адвокатів, яких викрили на підбурюванні до надання 300 тисяч доларів хабара начебто керівництву Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зловмисники у 2021 році, діючи за попередньою змовою між собою, запропонували українцю за грошову винагороду закрити провадження, яке стосувалося збуту під виглядом лікарських препаратів речовин, що не мають лікувальних властивостей та не зареєстровані на території України. Крім того, йшлося про те, аби повернути чотири дороговартісні авто: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover. Вони були арештовані в межах цього провадження.

"Адвокати нібито мали передати 300 тис. доларів США службовцям Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби, а також начальнику відділу та безпосередньо вищому керівництву Офісу Генерального прокурора, а за свою допомогу хотіли отримати 20 тис. доларів США", - нагадали у САП.

Щоб тримати гроші, адвокат неодноразово погрожували громадянину та підкреслювали: якщо не досягнути домовленості, то провадження й надалі будуть розслідувати, він отримає підозру, а рішення про арешт майна не буде скасовано. Однак їхній "клієнт" відмовився від домовленостей.

Наприкінці січня 2023 року адвокатам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

У САП зауважили, що це другий епізод цього злочину, а перший епізод уже перебуває на розгляді в суді. 

Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд визнав винними співробітників Служби безпеки України у вимаганні хабара в розмірі $50 тис. та отриманні частини цих коштів і призначив їм покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Тим часом справу про 21 млн євро та 5,5 млн доларів США хабара для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies