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ВАКС продовжив до жовтня строк розслідування справи ексочільника НБУ Шевченка

Загалом у цій справі одразу 15 підозрюваних.

ВАКС продовжив до жовтня строк розслідування справи ексочільника НБУ Шевченка
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд продовжив строк розслідування справи ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка до 6 жовтня цього року.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Загалом у цій справі одразу 15 підозрюваних. Їх підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з державного Укргазбанку.

Слідство отримало докази, що керівники фінунстанови укладали, ймовірно, фіктивні договори з нібито"агентами", які насправді були звичайними фізичними особами-підприємцями і мали привести в банк нових клієнтів. Йдеться про великі державні компанії, які насправді й так були змушені переходити до Укргазбанку через доручення Кабінету Міністрів.

Використовуючи цю схему, зловмисники у 2014-2019 роках перерахували десяткам фіктивних "агентів" понад 200 млн гривень. 

Нагадаємо, торік на початку жовтня Кирило Шевченко подав у відставку. Наступного дня Президент Зеленський вніс до парламенту подання про відставку Шевченка з посади глави НБУ, яке Рада згодом підтримала, а опісля Шевченкові оголосили підозру у завданні збитків державі на суму 206 млн гривень.

У листопаді ексочільника Нацбанку оголосили у міжнародний розшук, а через місяць Вищий антикорсуд заочно його арештував.

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