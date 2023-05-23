Коли суддям стане невигідно брати хабарі?

Та ні, шановне панство! Ніякого чорного дня у них не було і поки ще і не буде. То не у них “чорний день”, там все відносно спокійно, просто йде перегрупування під “нові виклики і задачі”; чітко визначається хто буде їм роздавати вказівки — кого і як судити!

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Справжня і нескінчена чорна ніч триває для українця, який ще по своїй наївності, чи лише тому що самому ще якось вдалося уникнути зустрічі з цією “судовою системою”, думає що є Суд.

Я сьогодні не про того бувшого голову. Він свою чорну справу вже зробив (не залежно від того які там будуть результати розслідування). Я хочу звернути увагу на інше.

Хабар передавався за постановлення Великою Палатою ВС саме правосудного — законного, справедливого і обґрунтованого рішення! Очевидно, попереднє судове рішення не було правосудним. Але про це ніхто навіть не заїкається. Ніхто не порушує питання про відповідальність тих суддів. Щось нічого не чути про розслідування за фактом (фактами) постановлення неправосудних рішень. За логікою подій, якщо вища судова інстанція (через свого голову) отримує хабар за правосудне рішення, то попередні неправосудні рішення точно не ухвалювались просто так.

Зверніть увагу, весь розголос був навколо персони голови суду. Але чомусь абсолютна тиша навколо інших суддів Палати. В записах розмов є про “розфасовку” по 100, 150 і 50. Також публікується інформація що мічені купюри виявили і у інших суддів. А далі тиша. І так буде. Ніяких масових затримань не планується. І це має дуже просте пояснення. Тут не про боротьбу з корупцією взагалі йдеться, не про викорінення “окремих негативних явищ” в нашій судовій системі. Тут все набагато гірше. Мова про встановлення тотального контролю над судовою гілкою влади, з боку тих хто взагалі не відноситься до жодної із трьох гілок влади. А судді ВС вже “присягнули господіну”, проголосувавши в єдиному пориві за недовіру своєму голові, тому кого раніше самі обрали, як кращого серед рівних. Серед проголосувавших були і ті що по 100, 150 і 50. Це не форма очищення, а визнання що вони і далі готові прислужувати, а не служити.

І на завершення.

Скільки судових реформ не проводьте і яких експертів для цього не запрошуйте, толку не буде. Справедливого суду не буде поки тут будуть можливості брати “під ковпак” суддів. А забезпечити правосуддя можливо через відповідальність судді за неправосудне рішення. Суддя повинен знати, що за кожне неправосудне рішення він буде обов'язково нести відповідальність, від цивільної до кримінальної. Тоді і з правовою визначеністю буде все зрозуміло, і випадків коли один і той же суддя ухвалює два прямо протилежних рішення не буде. Навіть у Великої Палати (якщо така структура взагалі потрібна в системі правосуддя) не будуть свербіти руки, чи щось там інше, що б знову і знову відступати від власного висновку. Це будуть умови коли хабар стає не вигідним обом, і тому хто дає і хто отримує.