У справі за підозрою голови Верховного суду додатково вилучили майже пів мільйона доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду", – йдеться в повідомленні.

Наразі з'ясовують джерело походження і приналежність цих коштів.

Обшук було здійснено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів неправомірної вигоди Головою Верховного суду і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Раніше також повідомлялося, що правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів із суми, переданої, за даними слідства, ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву для ухвалення потрібного рішення.

Нагадаємо, 18 травня, Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва. За це рішення проголосували 14 із 21 члена ВРП. САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу.

Нещодавно ВАКС визнав законним затримання Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання його під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів. Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом НАБУ виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.