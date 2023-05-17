ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ

Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою ексглави ВС. Засідання з цього приводу ВРП проведе завтра, 18 травня.

Нагадаємо, ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями - Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.