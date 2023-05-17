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ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ

Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою ексглави ВС. Засідання з цього приводу ВРП проведе завтра, 18 травня.

Нагадаємо, ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями - Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи. 

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

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