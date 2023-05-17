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ВАКС заочно заарештував Клюєва у справі про розкрадання коштів

Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

ВАКС заочно заарештував Клюєва у справі про розкрадання коштів
Фото: http://dt.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому віцепрем'єр-міністру Андрію Клюєву, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем'єр-міністру України, на загальну суму понад 195 млн грн, що передбачались на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, суд підтримав позицію САП і НАБУ та обрав зазначеній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

У САП нагадують, що у зазначеному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, в 2019 році Генеральна прокуратура просила ВАКС дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва. На початку січня ВАКС заочно заарештував його. Однак, у лютому 2020 року заочний арешт було скасовано.

Андрія Клюєва також підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича, він утік з України 28 лютого 2018 року.

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