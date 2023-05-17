У тимчасово захопленому Маріуполі зафіксоване масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

“Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напрямку Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що загарбники поновили тактику нічних пересувань. Зокрема, від другої до третьої години ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну “був зафіксований звук проходження військової техніки”.

Нагадаємо, 7 травня російські окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозили у напрямку Запорізької області.

Маріуполь російські війська оточили в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Від початку березня 2022 року він був у блокаді, із другої половини травня місто – у повній окупації.

У Маріуполі на початку серпня залишалося приблизно 130 тис. людей. До повномасштабного вторгнення в місті проживали 530 тис. жителів. За різними оцінками, під час боїв за місто загинуло від 20 тис. до 25 тис. цивільних, точних даних немає.