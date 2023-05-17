НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти перекидають військову техніку на північ Маріупольського району

Росіяни поновили тактику нічних пересувань.

Окупанти перекидають військову техніку на північ Маріупольського району
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово захопленому Маріуполі зафіксоване масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

“Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напрямку Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що загарбники поновили тактику нічних пересувань. Зокрема, від другої до третьої години ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну “був зафіксований звук проходження військової техніки”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, 7 травня російські окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозили у напрямку Запорізької області.

Маріуполь російські війська оточили в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Від початку березня 2022 року він був у блокаді, із другої половини травня місто – у повній окупації.

У Маріуполі на початку серпня залишалося приблизно 130 тис. людей. До повномасштабного вторгнення в місті проживали 530 тис. жителів. За різними оцінками, під час боїв за місто загинуло від 20 тис. до 25 тис. цивільних, точних даних немає.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies