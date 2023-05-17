Армія ворога втратила у повномасштабній війні з Україною 200 590 осіб, – Генштаб

Тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку.

Минулої доби, 16 квітня, армія ворога втратила близько 610 окупантів, дев’ять танків, дев’ять крилатих ракет та два засоби ППО. З початку широкомасштабної війни втрати росіян сягнули 200 590 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано

танків – 3 771 (+9)

бойових броньованих машин – 7 365 (+17)

артилерійських систем – 3 166 (+16)

РСЗВ – 562 (+0)

засоби ППО ‒ 318 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16)

крилаті ракети ‒ 982 (+9)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19)

спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.